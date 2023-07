Massa recibió el apoyo clave de Hugo Moyano a su candidatura y el 19 visitará la sede de la CGT

El postulante de Unión por la Patria avanza en la campaña con el respaldo de varios sectores sindicales. En agosto será el orador principal en un acto cegetista en un estadio. La semana pasada fue avalado por los sindicatos industriales El sindicalismo peronista ya se alineó decididamente detrás de la candidatura de Sergio Massa. Uno de los principales gestos en ese sentido se concretó esta tarde en la oficina del ministro de Economía: recibió el respaldo a su postulación por parte del líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, quien concurrió sin Pablo, pero sí con otros dos de sus hijos Jerónimo y Hugo Jr.

Both comments and pings are currently closed.