Quiénes son los policías condenados a prisión perpetua por el crimen de Lucas González

El Tribunal Oral en lo Criminal N°25 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a los tres policías que dispararon contra el auto en el que fue asesinado Lucas González. Otros seis policías fueron condenados por el encubrimiento del delito y por alterar las pruebas y los cinco restantes fueron absueltos.

El inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva fueron condenados como coautores del crimen del joven de 17 años.

Por su parte, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Juan Horacio Romero, Fabián Du Santos, Rodolfo Ozán y Sebastián Baidon fueron condenados por encubrimiento. Ramón Chocobar, Ángel Arévalos, Jonathan Martínez, Daniel Espinosa y Daniel Santana recuperarán la libertad inmediatamente.

Qué dijeron los acusados durante el juicio

El primero en hablar ante el Tribunal Oral en lo Criminal porteño N°25 fue el subcomisario Ramón Chocobar, acusado de encubrimiento. Entre lágrimas dijo que es inocente. “Hace un año y siete meses que estoy preso sin haber hecho nada para merecer esto. Se invirtió la carga de la prueba. Es la Justicia la que tiene que demostrar mi culpabilidad y no yo mi inocencia”.

Otro de los acusados de encubrimiento, Daniel Espinosa, también lloró y le habló a la familia de Lucas. “Yo también quiero justicia. Me tuve que comer un montón de garrones. Nunca demostraron una culpabilidad. Quiero decir que yo no soy una mala persona. Yo lo ayudé a Lucas. Quiero que se haga Justicia y que Lucas descanse en paz. Puedo mirarlos a los ojos y decir que no hizo nada y que a Lucas lo ayudé”.

El tercer imputado en hablar fue Juan Horacio Romero (comisario, condenado a 6 años de prisión), dijo: “Siempre amé la profesión de policía. Nunca cometí un delito. No tuve una justa defensa de juicio. Quiero darles las gracias. La instrucción me vendó los ojos y tapó la boca. Creo en ustedes, señores jueces. Me trataron como una persona. Creo en ustedes, pero creo mucho más en Dios. Quiero compartir dos versículos de la Biblia. Sé que voy a tener justicia”.

El oficial Ángel Arévalos, después de afirmar que la víctima no se merecía lo que le hicieron, habló de presiones por parte del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, a través de dos abogados, para que “los oficiales subalternos hablen con sus familiares que estuvieron presentes el día de la reunión y que digan que no escucharon nada”. Luego, enfatizó: “Quiero justicia por mí y por mi familia”.

Héctor Cuevas (condenado a 4 años de prisión) contó cómo fue plantada el arma de juguete en el auto de las víctimas y provocó la detención de un nuevo policía en la causa. “Antes de empezar quiero agradecer al tribunal por preocuparse de cuidar a mi familia”.

“Agradezco a Dios… que mi defensa, el doctor Arenas y el doctor Barrientos, por intermedio de ustedes, me dieron las garantías para decirle a la familia de Lucas la verdad. De lo que vi, de lo que escuché, de lo que siento, porque el miedo todavía lo tengo y va a seguir y el dolor de la familia de los chicos y de la familia de Lucas, no se me va a borrar nunca, eso es todo, gracias”.

Ninguno de los tres acusados del homicidio, los oficiales Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nieva hicieron uso de su derecho a decir las palabras finales antes del veredicto.