Cascallares entregó reconocimientos a deportistas destacados de Brown

En una emotiva jornada Mariano Cascallares encabezó la entrega de menciones y reconocimientos a deportistas destacados y a sus entrenadores en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. El evento tuvo como objetivo celebrar los logros y el compromiso de los atletas que entrenan en el Instituto del Deporte de Almirante Brown y forman parte de los Seleccionados Nacionales de Boccia y Básquet sobre silla de ruedas, quienes estuvieron presentes en los Juegos Parapanamericanos de la Juventud, realizados recientemente en Colombia y en el Word Boccia Challenger que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile. Los deportistas que recibieron menciones fueron Fermín Díaz, Maximiliano Montenegro, Santiago Galván, Sergio Castañeda y Tiziano García, quienes se destacaron en sus respectivas disciplinas y cuya participación en los Juegos Parapanamericanos de la Juventud fue un verdadero orgullo para Almirante Brown. Asimismo, se otorgó una mención especial a Laura Torres, deportista de boccia, por su destacada participación en el Word Boccia Challenger en Santiago de Chile, al tiempo que también se entregaron reconocimientos a los profesores y entrenadores Ángela Mazza Lisa, Darío Ledrero, Denis Levron, Marcos Stepanenko y Rocío Boffadossi, terapeuta ocupacional del equipo de boccia, por su dedicación, compromiso y apoyo incondicional a nuestros deportistas. Durante la actividad, Mariano Cascallares destacó la importancia de “fomentar el deporte adaptado” y resaltó la “necesidad de continuar promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown”. Estuvieron presentes en la jornada el secretario general del Comité Paralímpico (COPAR) y Director de Deportes Adaptados Brown, Gustavo Borro; y el entrenador de la Selección Nacional Argentina y Coordinador de Deportes Adaptados Brown, Fernando Mihovich, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.