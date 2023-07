Con un emotivo desfile patrio Almirante Brown celebró el Día de la Independencia

El acto oficial de celebración del 207° aniversario de la declaración de la Independencia Nacional convocó a miles de vecinas y vecinos de Almirante Brown que siguieron con fervor patriótico la presentación de las bandas de música militares y el paso de las instituciones que le dieron color y vida a un multitudinario desfile cívico militar en Longchamps. Las emociones comenzaron bien temprano cuando pasadas las 10 de la mañana la Banda Militar de Música del Regimiento de Infantería I Patricios “Tambor de Tacuarí” interpretó diversas canciones patrias concluyendo con el Himno Nacional Argentino. Posteriormente se produjo la ubicación de las autoridades encabezadas por Mariano Cascallares y por el intendente interino Juan Fabiani, tras lo cual se realizó una invocación religiosa y la bendición de las banderas a cargo del Padre Mario Inchauspe, quien también recibió una distinción en el marco del 70° aniversario de la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Longchamps. Posteriormente Cascallares y Fabiani procedieron a la entrega de Banderas de Ceremonia a la Policía Bonaerense, a la Comisaría de la Familia de Burzaco, a los Bomberos Voluntarios Cuartel Longchamps, a la Agrupación Scouts y Guías de Argentina, al comedor “Casita de la Hora Feliz”, a los Centros de Jubilados y Pensionados “Épocas Doradas” “Nuestra Sabiduría” y “La Esperanza”, y al Centro de Contención de Alte Brown. También recibieron sus Banderas de Ceremonia las Escuelas Primarias N° 60, la N° 67, la N° 77; la Escuela Secundaria N° 16, la N° 47, y la Escuela Sendas Verdes. Al hacer uso de la palabra, Mariano Cascallares celebró “que estemos juntos festejando nuestro amor por la Patria y el orgullo de ser argentinos en esta jornada tan especial”, al tiempo que recordó la emblemática frase del General José de San Martín: “¡Seamos libres, que lo demás no importa nada!”. Posteriormente se produjo la presentación de Ballets de nuestro distrito con Chacarera a Brown. Y se dio inicio al desfile cívico militar. Allí grandes y chicos, familias enteras, disfrutaron en los alrededores de la avenida Chiesa y la diagonal Burgwardt del paso de delegaciones de la Fuerza Aérea Argentina, del Liceo Militar y de las fuerzas de seguridad nacionales y bonaerenses con asiento en nuestro distrito. Luego llegó el turno de las delegaciones escolares, de los centros de jubilados y pensionados, de los queridos Bomberos Voluntarios y de nuestros ex combatientes brownianos de Malvinas que fueron recibidos con un fuerte aplauso por el público presente. El cierre estuvo a cargo de las entidades tradicionalistas de nuestra región que mostraron sus carruajes y vestidos típicos de la época de la Colonia. Entre otras autoridades dijeron “presente” en la celebración de la Independencia los diputados nacionales Federico Fagioli y María Rosa Martínez, el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y el delegado de Longchamps, José María Vera además de integrantes del equipo municipal.

