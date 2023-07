El Gobierno inauguró el gasoducto Néstor Kirchner con llamado a “unidad” y reconocimiento de la gestión

l presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, inauguraron este domingo el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la ciudad bonaerense de Salliqueló con llamados a la “unidad” del peronismo y el reconocimiento de medidas de gestión que fueron relevantes para el desarrollo de la obra, como la nacionalización de YPF y la sanción del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Los tres referentes de Unión por la Patria (UxP) compartieron el escenario en ese distrito del oeste bonaerense, no muy lejos del límite con La Pampa, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete Agustín Rossi, también precandidato a vicepresidente por la coalición oficialista. – TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.

