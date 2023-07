Dictaron prisión preventiva para L-Gante

El cantante de cumbia 420 continuará detenido por amenazas, privación de la libertad y tenencia de drogas. L-Gante, continuará detenido como acusado por los delitos de amenazas, privación ilegal de la libertad en perjuicio de dos víctimas y tenencia de estupefacientes, luego de que la justicia dictara este domingo la prisión preventiva al considerar que “subsisten los riesgos procesales”. El juez Gabriel Castro, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Moreno, dio a lugar el pedido de prisión preventiva a cargo del fiscal Raúl Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Moreno-General Rodríguez.

