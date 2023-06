El sistema de monitoreo de colectivos de Brown es modelo en la provincia

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, y Mariano Cascallares destacaron que todas las líneas locales del autotransporte de pasajeros de Almirante Brown poseen cuatro cámaras de monitoreo y un botón de pánico, un sistema que ubica al distrito a la vanguardia en toda la región. Fue durante una recorrida realizada por el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco en la que las autoridades supervisaron algunas de las cámaras instaladas dentro de los colectivos y también el monitoreo que se realiza desde este moderno edificio donde se planifican las medidas preventivas de seguridad del distrito. Actualmente hay instaladas y funcionando más de 1.600 cámaras de monitoreo en todas las líneas de colectivo locales y también en puntos estratégicos de todas las localidades brownianas. En el caso del transporte público, en total son cuatro ubicadas en cada unidad, de las cuales tres están en el interior y una en el frente, además de un botón de pánico que únicamente puede ser utilizado por el conductor en el caso de una emergencia. En este sentido, cuando un chofer pulsa el botón de pánico la cámara comienza a ser monitoreada en vivo desde el COM y cada movimiento queda registrado en los monitores para que el equipo de Seguridad siga la situación y vaya interviniendo. “Si bien este avance en materia de cámaras está en línea con lo planteado con la Ley Provincial, en Almirante Brown contamos con un esfuerzo muy grande por parte del Municipio donde ya tiene armado el sistema con un monitoreo permanente desde el COM y el norte que tenemos nosotros es concretarlo en toda la Provincia”, sostuvo D’Onofrio, al tiempo que enfatizó: “claramente, para lo que es la media, el caso de Almirante Brown es innovador porque el sistema ya está funcionando y muy bien”. Cascallares, en tanto, destacó que “este sistema que llevamos adelante tiene que ver con un esfuerzo por parte de las distintas empresas locales de transporte, junto con la coordinación del Municipio y la Provincia, en pos de darle mayor seguridad a los vecinos y vecinas; y también, por supuesto, a los choferes que trabajan todos los días en diferentes horarios”. En esa línea, sostuvo que “todas las líneas locales ya tienen esta herramienta, que no solamente sirve cuando sucede algún hecho sino también para prevenir”. De la actividad participó también la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, Martín Borsetti; la directora General de Tránsito y Transporte, Paola Fracas; y el asesor Ejecutivo, Daniel Raimundo.

