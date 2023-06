“Operativo Frió”: El municipio refuerza la asistencia a vecinos en situacion de calle

En el marco del programa municipal “Cimientos Brown”, como todos los años con la llegada del frío, la Comuna de Almirante Brown profundiza la atención a los vecinos y vecinas que viven en las calles y deciden permanecer en esa situación brindándoles abrigo, alimentos e insumos de higiene. A través de la propuesta municipal se aborda y custodia la problemática del sinhogarismo durante todo el año, garantizando los derechos de quienes atraviesan ese contexto, para construir vínculos que promuevan otros escenarios posibles y, en la mayoría de los casos, dando solución a la situación. Mariano Cascallares destacó la importancia de “Cimientos Brown”, una iniciativa que arrancó en 2018, “pensada para la atención de las vecinas y vecinos de nuestro distrito que están en situación de calle, a través de la cual se realiza un seguimiento durante todo el año, que se refuerza en la época invernal, con el Operativo Frío”. Mientras que, desde la Comuna que conduce el intendente interino Juan Fabiani, informaron que el programa – llevado a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos- se potencia con la llegada de los primeros fríos, con la entrega de abrigo (frazadas, camperas, zapatillas y medias), además de insumos de cuidado e higiene, tales como lavandina, jabón blanco, cepillo de dientes, toallones y alimentos. Durante el “Operativo Frío” se recorren, en horario vespertino, todos los puntos donde se encuentran las personas que viven en situación de calle para asistirlas. Cabe señalar que en “Cimientos Brown” un equipo interdisciplinario realiza el seguimiento de las personas que deciden permanecer en la calle y de otras que prefieren ir a refugios. En ese sentido, se articula con diferentes instituciones para poder albergarlas, aunque estos espacios son el último de los recursos luego de promover la revinculación familiar, o con amigos que puedan alojarlos en sus viviendas. Se trabaja, además, en alternativas y soluciones habitacionales y se acompaña también con la entrega de alimentos. El programa aborda la problemática del sinhogarismo desde una lógica de derechos. Asimismo, prevé la capacitación de trabajadores y trabajadoras del Municipio con el afán de dar intervenciones y respuestas positivas a la situación. Vale recordar, que el Municipio de Almirante Brown tiene a disposición los siguientes contactos telefónicos para brindar información sobre vecinos en situación de calle al whatsapp de Cimientos Brown, 15-6987 8916 y al Centro de Operaciones Municipal (COM), 2206-1300/1350/4238-2595. También se puede informar personalmente en la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y DD. HH., ubicada en Erezcano N° 1252, Adrogué.

