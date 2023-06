Aumentan el saldo negativo de la tarjeta SUBE: de cuánto será desde julio

El Gobierno determinó un incremento en la cifra que permite a los usuarios seguir realizando una determinada cantidad de viajes luego de haberse quedado sin saldo. Desde el 1 de julio aumentará el monto del saldo mínimo negativo de la tarjeta SUBE a raíz del incremento que sufrirán las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cómo acceder a descuentos de hasta 55% en los pasajes. Cabe aclarar que desde mitad de marzo también se implementó un aumento en el monto máximo que se puede cargar en la tarjeta SUBE. La cifra actual se sitúa en $4800. Cómo quedarán las tarifas de colectivos A partir del sábado 1 de julio los boletos de colectivos en el AMBA tendrán los siguientes precios: Boleto mínimo ( entre 0 y 3 kilómetros ): $50,05

): $50,05 Viaje de 3 a 6 km : $55,76

: $55,76 Viaje de 6 a 12 km : $60,05

: $60,05 Viaje de 12 a 27 km : $64,34

: $64,34 Viaje de más de 27 km: $68,63 Cómo quedarán las tarifas de trenes Desde el 1 de julio, los boletos de trenes tendrán el siguiente esquema de precios: Línea Mitre: el mínimo costará $31,44

el costará Línea Sarmiento: el mínimo costará $31,44

el costará Línea San Martín: el mínimo costará $31,44

el costará Tren de la Costa: el mínimo costará $31,44

el costará Línea Roca : el mínimo costará $24,31

: el costará Línea Belgrano Sur: el mínimo costará $24,31

el costará Línea Urquiza : el mínimo costará $24,31

: el costará Línea Belgrano Norte: el mínimo costará a $24,31 Cómo acceder a descuentos de hasta 55% en los viajes Teniendo en cuenta el incremento en las tarifas del transporte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió recientemente una serie de beneficios a los que pueden acceder un grupo de personas. El organismo que dirige Fernanda Raverta permite que aquellos que tengan Tarifa Social y viajen en transporte público accedan a un beneficio especial con la tarjeta SUBE. En ese marco, habrá descuentos del 55% en viajes de trenes, colectivos y subtes. Para tramitar el descuento hay que seguir los siguientes pasos: Crear un PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES .

en el apartado de . Registrar la tarjeta de forma virtual o en un Centro de Atención SUBE .

o en un . Aplicar el beneficio apoyando la tarjeta en la App Carga SUBE o en una Terminal Automática .

o en una . El descuento del 55% se hace de manera automática al momento de viajar. No es necesario presentar ninguna documentación cuando se realice el viaje.

