Denuncian que una clínica de ecografías 5D da las mismas fotos a todas las embarazadas

Embarazadas y madres de Formosa denunciaron a través de las redes sociales que una clínica privada de la capital provincial realizaba ecografías 5D y les daban las mismas imágenes a todas sus clientas. Todo comenzó cuando una futura madre compartió en las redes sociales la foto del que creía era su bebé, y uno de sus contactos le respondió que era su futuro hijo, ya que contaba con la misma imagen. Entre las recientes madres comenzaron a charlas y notaron los que ellas consideran “una estafa”. “Ya nos había dicho algo, pero nos resistíamos a creer” , comentaron al portal local Noticias de Formosa. La historia no tardó en volverse viral y aparecieron decenas de mujeres mostrando las capturas de sus ecografías 5D, revelando que efectivamente es la misma imagen de un bebé. “Por ahora somos tres mamás a las que una clínica estafó con una foto de un bebé que no es el nuestro. Está de más decir que encima que cobran carísimo, uno se va ilusionado por ver a su bebé y tener un lindo recuerdo. Estamos en busca de más mamás con el mismo bebé”, escribió @RoglanAntonella en su cuenta de Twitter junto con las pruebas.

