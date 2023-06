Con desfile patrio incluido, miles de alumnos y alumnas realizaron la promesa de la bandera en Burzaco

Pueblo y el gobierno de Almirante Brown conmemoraron el “Día de la Bandera” y le brindaron un emotivo homenaje a su creador, Manuel Belgrano, durante un multitudinario y colorido acto realizado en Burzaco donde miles de estudiantes de cuarto año realizaron la tradicional promesa a la bandera. La celebración se realizó frente a la Plaza Manuel Belgrano, situada entre las calles 25 de Mayo y Quintana, donde se erige el primer Monumento a la Bandera de la Argentina declarado Monumento Histórico Nacional, y fue encabezada por Mariano Cascallares y por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. El emotivo acto comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y continuó con un homenaje a Manuel Belgrano y la colocación de una ofrenda floral al pie del busto que recuerda su figura, junto a representantes de centros tradicionalistas. Luego las autoridades se trasladaron a una tarima ubicada en la calle Quintana, donde se realizó la tradicional Promesa a la Bandera junto a miles de alumnos y alumnas de cuarto grado, que incluyó una acción de gracias por parte del presbítero Osvaldo Mouriño, a cargo de la parroquia Inmaculada Concepción. La lectura de la promesa fue encabezada por la inspectora jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, junto al jefe Regional, Leonardo Lafflito y la jefa Regional Dipregep, Virginia Poy, cuyo recitado fue acompañado por un fuerte “sí prometo” por parte de los estudiantes mientras agitaban las banderas celestes y blancas. Durante el acto se entregó un reconocimiento especial a la Escuela N°3 por ser el establecimiento sede de los alumnos y alumnas que prometieron a la bandera y se realizaron shows de ballets a cargo de los grupos El Rejunte, El Mestizo y Danzaita Munani. Por último, se llevó adelante también el desfile oficial con las delegaciones de las distintas escuelas que concretaron la tradicional y emotiva promesa. El desfile patriótico contó con la participación de delegaciones escolares, instituciones sanitarias y deportivas, entidades tradicionalistas y los queridos ex combatientes de Almirante Brown. La actividad contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso. También dijeron presente integrantes del Instituto Belgraniano, el Instituto Nacional Browniano y la Asociación Cultural Sanmartiniana, además de la Asociación Japonesa, autoridades del Parque Industrial, fuerzas de seguridad y ex combatientes de Malvinas.

Both comments and pings are currently closed.