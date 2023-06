Lomas/ Asesinan a joven para robar dinero de la compra de una moto

Un joven de 25 años que esperaba en la calle junto a su hermano a los vendedores de una motocicleta cuya compra habían pactado en las redes sociales fue asesinado a balazos por dos motochorros que intentaron asaltarlo. La víctima fatal fue identificada como Jonathan Eduardo Cardozo y el asesinato tuvo lugar el miércoles en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, donde la policía busca a los criminales que se fugaron y permanecen prófugos. De acuerdo al expediente, el joven y su hermano, de 19 años, se encontraban en un Peugeot 306, estacionados en Federico García Lorca y Cervantes a la espera de las personas con las que habían pactado la compra de una moto. En estas circunstancias, aparecieron los dos ladrones armados a bordo de una moto y los amenazaron por lo que la víctima que era el conductor del coche, intentó evitar que abrieran las puertas del auto lo que motivó que los delincuentes dispararan, destrocen su ventanilla y uno de los balazos impactó en la víctima quien cayó herida de gravedad. Al percatarse, los ladrones aprovecharon para huir mientras que Cardozo era trasladado, de urgencia, a una Unidad de Pronta Atención de la zona donde, posteriormente, perdió la vida a causa de un balazo en el pecho. En tanto, efectivos de la comisaría 9 de Lomas de Zamora buscan a los autores del asesinato y, en tal sentido, prevén que las víctimas habrían caido en una trampa tendida por quienes los citaron engañándolos con la venta de la moto.

