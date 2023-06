Brown solidario: “Causa comun” recolectó más de 700 libros durante una campaña de donación

El Municipio de Almirante Brown informó que gracias al programa “Causa Común Brown” se recolectaron más de 700 libros a partir de la campaña de donación realizada durante los cuatro días en la séptima edición de la Feria Internacional del Libro browniana. Fue a partir de una iniciativa impulsada por el programa solidario browniano que consistía en que los vecinos y vecinas donen un libro y reciban en agradecimiento un 2×1 en los cines locales, CPM y Cinema Adrogué. Esta importante propuesta fue recibida exitosamente por la comunidad que se acercó al stand de Causa Común y concretó la donación de más de 700 libros, los cuales serán clasificados por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina y donados con fines sociales. “Queremos agradecer enormemente a todos los vecinos y vecinas que se hicieron presentes en el stand de Causa Común y acercaron sus libros, y también a los cines CPM y Cinema Adrogué por el trabajo articulado con el Municipio”, subrayó Mariano Cascallares. Cabe destacar que los ejemplares serán entregados como una primera biblioteca a las familias que se encontraban asentadas en el margen de los arroyos comprendidos en la Cuenca Matanza y que fueron relocalizadas a las nuevas viviendas en Barrio Lindo, en la localidad browniana de Malvinas Argentinas.

