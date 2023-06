Aumentan los combustibles: esta semana las petroleras subirán 4% los precios

Las petroleras aumentarán esta semana un 4% el precio de los combustibles. Se trata del séptimo aumento consecutivo en el marco de Precios Justos, acuerdo que el acuerdo firmó con las compañías y que tendrá vigencia hasta el 15 de agosto. Según pudo confirmar Ámbito, el incremento se dará entre el jueves 15 – una fecha que se asemeja a los días de aumentos anteriores- o durante el fin de semana largo. Este aumento había sido acordado por las secretarías de Energía y de Comercio hace dos meses, cuando renovaron el acuerdo de Precios Justos con el sector. A partir de ese acuerdo, se estableció una pauta del 4% mensual en los precios de la nafta y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto que fue firmado por las principales empresas del sector: YPF, PAE (por la marca Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma). “Entendemos que esto requiere esfuerzo de las empresas, el Estado ya está haciendo un esfuerzo de manera de contener los precios y anclar la expectativa inflacionaria para que esto no tenga un efecto en los precios y en el bolsillo de la gente”, dijo Flavia Royón, la secretaria de Energía luego de la firma del acuerdo. A cuánto se irá el precio de la nafta El incremento se aplicará durante el fin de semana del 17 de este mes. Con este aumento del 4%, el precio del litro de nafta súper en las estaciones de servicio de la Capital Federal se elevará a casi $193. En cuanto a la nafta premium, su precio se acercará a los $243 pesos por litro, mientras que para el gasoil, las opciones disponibles ascenderán a $205,8 y $293,2 pesos por litro, respectivamente. En el interior del país, los precios varían según la ubicación geográfica de los distritos y otros factores relacionados con el transporte de los combustibles. En promedio, se espera que la nafta súper se venda a unos $231 por litro, mientras que la opción de mayor porcentaje alcanzará casi $290 por litro.

Both comments and pings are currently closed.