Paro de trenes: cuándo será y que líneas afectará

Será una semana complicada para circular por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dado que al paro de colectivos prevista para este martes se le suma un paro de trenes por 24 horas para este jueves 15 de junio. La medida de fuerza fue anunciada este lunes por el gremio La Fraternidad como respuesta a la falta de acuerdo en la paritaria, por lo que lo que afectará a las líneas: San Martin, Urquiza, Roca, Mitre, Belgrano y larga distancia. El paro afectará a todas las líneas ferroviarias. Foto:NA “Debido a la dilación mostrada por las empresas de pasajeros Metrovías y Ferrovías, del sector Cargas, Nuevo Central Argentino, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano para la renovación del acuerdo paritario abril 2023-marzo 2024, convocamos a un paro general a nivel nacional en defensa de los intereses de nuestros representados”, informa el comunicado Omar Maturano, secretario General del gremio. Además, el secretario añadió: “Firmamos un acuerdo salarial con las empresas nacionales, un 40% de lo que nos debían de abril hasta agosto y juntarnos a discutir de vuelta. Las empresas privadas no pueden pagarlo dicen, estamos discutiendo hace 20 días”. La Fraternidad anunció un paro nacional de trenes para el 15 de junio. Foto: NA. Aunque el paro será total, desde el gremio, esperan llegar a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para “lograr esa paz social que necesita el país”. Aún no se sabe si el Ministerio dictará una conciliación obligatoria para impedir que la medida de fuerza se lleve adelante.

Both comments and pings are currently closed.