Alberto Fernández y Sergio Massa tuvieron un largo encuentro donde se coló el escenario electoral

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa mantuvieron un encuentro a solas, que provocó que suspendan otras actividades de agenda. En momentos en que el oficialismo discute su estrategia electoral, en la Casa Rosada se supo que el presidente Alberto Fernández se reunió por casi dos horas con el ministro de Economía, Sergio Massa, tras la decisión de los gobernadores del Partido Justicialista de proponer “una lista de unidad” de cara a los próximos comicios. Sin embargo, tanto fuentes de la Casa Rosada como del Palacio de Hacienda enfatizaron que los temas de conversación fueron: los resultados del viaje a China, el tema del FMI, el anuncio a llevarse a cabo este jueves respecto a una suba de los techos de las escalas del monotributo; alivio fiscal del impuesto de ganancias en el aguinaldo y un nuevo régimen de impulso al sector automotriz. Es decir, todos temas de gestión. Pero, la política se coló en la conversación respecto al futuro electoral

