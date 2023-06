Crédito para monotributistas: cómo son las nuevas tasas que anunció Massa

El ministro de Economía anunció esta tarde nuevas medidas que apuntan a mejorar el consumo.

El ministro de Economía Sergio Massa anunció este jueves a la tarde nuevas medidas que apuntan a mejorar el consumo, entre ellas la baja del impuesto a las Ganancias para los aguinaldos, suba de escalas para el monotributo y una nueva línea de crédito a tasa subsidiada. “Hoy vamos a agregar un capítulo más al Programa de Crédito Argentino. Hasta acá con $1 millón en crédito, dimos crédito a la industria y a la PyME a tasa subsidiada, porque entendemos que el Estado tiene que sostener la inversión”, inició Sergio Massa durante su discurso en la apertura de la Expo Escobar 2023. En ese sentido, el ministro de Economía añadió: “Ahora damos un paso más, 1,2 millones monotributistas van a poder acceder a un créditos a tasa fija del 43% subsidiada por el Estado nacional sin requisito bancario para capital de trabajo. Para que muchos talentos puedan comprar sus equipos sin requisito bancario con garantía del Estado y del FOGAR, porque creemos que al talento y a la innovación el Estado tiene que tenderle puentes de incentivo para crecer”. Durante el anuncio, Massa estuvo acompañado del intendente de ese municipio, Ariel Sujarchuk, el secretario de Producción José Ignacio de Mendiguren y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia. El plan de créditos será a dos años con tasas diferenciadas del 43% para monotributistas, que será financiado por el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y tiene como objetivo mejorar el financiamiento de microemprendimientos. El programa de crédito, se ideó en conjunto con la Secretaría de Producción, que encabeza De Mendiguren, con el objetivo de mantener el consumo y apuntalar la inversión en la producción para tratar de sostener la actividad económica.

