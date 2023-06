Cascallares y Fabiani recorrieron la Feria Distrital de Ciencia y Tecnologia de Brown

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron la Feria de Ciencia y Tecnología de la que participaron más de 120 estudiantes de diversas escuelas públicas y privadas de nuestro distrito, de todos los niveles y modalidades. La exposición tuvo lugar en la escuela de Educación Técnica N° 5 de Rafael Calzada y contó también con la participación del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, la subsecretaria de Educación, Paula Falcón y la directora de la institución anfitriona, Andrea López. “Nos da una enorme satisfacción poder conocer el trabajo de investigación científica que realizan los estudiantes de las escuelas de nuestro distrito. Estamos orgullosos de los proyectos presentados y de que cada alumno y alumna pueda potenciar su aprendizaje, conocimiento y desarrollarse”, expresó al respecto Mariano Cascallares. En tanto, desde el Municipio informaron que de la Feria -realizada en el marco del programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, que depende de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Provincia de Buenos Aires- participaron 55 instituciones educativas públicas y privadas del distrito de los niveles inicial, primario y secundario, además de escuelas técnicas, y de educación especial y de adultos. En la ocasión, las autoridades recorrieron los diferentes stands, y escucharon a los alumnos y alumnas que explicaron sus proyectos. Algunos de ellos, sobre reciclado, abejas y polinización, acoso en redes sociales, huerta orgánica e insectos. Todos ellos pensados para potenciar las prácticas de las enseñanzas de los docentes. Vale señalar, que la feria de ciencias tiene además de la instancia distrital, una regional, otra provincial y la nacional. Participaron también de la jornada, el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto, la jefa Distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión; el delegado municipal de Rafael Calzada, José Canto, y el coordinador de la Agencia de Ciencia y Tecnología local, Paulo Battaglini, entre otras autoridades, además de docentes y familiares de los estudiantes.

