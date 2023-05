Cristina recibió a Pérsico y Cubría, se calienta la pelea con Espinoza por La Matanza

Cristina Kirchner recibió este martes a Emilio Pérsico y Patricia Cubría en una foto con un alto impacto sobre la interna del Frente de Todos de La Matanza donde el Movimiento Evita busca disputarle la intendencia a Fernando Espinoza. La vicepresidenta se reunió con Pérsico y Cubría en las oficinas del Instituto Patria. Allí estaban también otros referentes del Evita como el diputado Leonardo Grosso; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y Eduardo Ancona. Se sabe que La Matanza atraviesa una situación compleja para el peronismo. Por primera vez en años pueden verse fisuras en el andamiaje político que permitió a Espinoza sostenerse al frente del distrito más poblado del conurbano bonaerense. El intendente ha visto además deteriorarse su relación con Máximo Kirchner y suele ausentarse en los encuentros del PJ bonaerense.

