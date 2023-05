Wado de Pedro presentó su spot casi de campaña

Apenas unas horas después de bajarse del escenario en el que acompañó a Cristina Kirchner en su discurso ante una multitud en Plaza de Mayo, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, publicó un sugestivo video en tono de campaña, mientras paralelamente aparecieron afiches de ambos en diferentes puntos del AMBA. El funcionario nacional, que suena como uno de los posibles candidatos del Frente de Todos a Presidente, compartió en las redes sociales un spot que retoma la idea de “que los hijos de la generación diezmada tomen la posta”, un concepto reflotado días atrás por la Vicepresidenta. La grabación comienza con una serie de imágenes del país y la voz en off del fallecido jefe de Estado Néstor Kirchner, a quien se homenajeó en el evento de este jueves frente a la Casa Rosada, en la que habla, justamente, de esa generación que señaló que fue “castigada con dolorosas ausencias”. Luego, se reproducen las recientes declaraciones de la ex mandataria: “¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta”, se escucha, mientras en pantalla aparece De Pedro manejando por la ruta. Aparecieron carteles con la imagen de Cristina Kirchner y Wado de Pedro Aparecieron carteles con la imagen de Cristina Kirchner y Wado de Pedro “La posta del trabajo y el salario digno, la posta de la producción, la posta de la cultura y el arte, la posta de la industria argentina. Esta es la posta que va a tomar una nueva generación. La posta del orgullo argentino. Una generación con la responsabilidad de construir una Argentina que funcione. Esto recién empieza”, completa una locutora. El video fue publicado por el propio ministro pasadas las 21:00, unas horas después del masivo acto que la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó en la Plaza de Mayo y del que él participó junto a otros dirigentes del Frente de Todos, como Sergio Massa, otro de los posibles candidatos del espacio. El video y los carteles aparecieron luego del acto El video y los carteles aparecieron luego del acto “Tenemos que abrir la cabeza y mirar lo que les decía hace un rato, cómo en otras economías desarrolladas se articula lo público y lo privado. Tenemos recursos extraordinarios gracias a los kukas, también tenemos Vaca Muerta. Recuperación kuka. Litio. Materiales raros. Que vengan a explotarlos y no digo que los autos los hagan acá, pero por lo menos una parte de la batería hacela acá hermano, si te la estás llevando toda”, sostuvo la ex presidenta durante su discurso.

