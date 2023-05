Fernández llamó a “construir en unidad una sociedad más justa”

El presidente Alberto Fernández llamó este jueves a “construir una convivencia democrática” en el país y ratificó “el compromiso con los que menos tienen” por parte de Gobierno nacional” durante el Tedeum por el 25 de Mayo que se realizó en la Catedral de Buenos Aires. “Tenemos que construir una convivencia democrática que nos falta. Está claro que en la diversidad pensamos disiento y tenemos miradas y aspiraciones de país distintos, pero tenemos todos los compromisos que usted cardenal nos ha marcado. Primero los últimos nos enseña el papa Francisco”, expresó Fernández al hacer uso de la palabra en esta tradicional ceremonia religiosa. Y agregó: “Quiero rezar por el papa (Francisco), por ustedes y por cada argentino y argentina para que de una vez por todas podamos construir esa unidad de la que habló el cardenal (el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli en su homilía). Para que podamos construir en unidad una sociedad más justa”, expresó Fernández.

