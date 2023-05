La UTA anunció un paro de colectivos para el 30 de mayo en todo el país

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que está adherida a la CGT, anunció este martes que el 30 de mayo habrá un paro de colectivos en todo el país si no consiguen el incremento salarial en la próxima reunión con los empresarios. En un comunicado oficial, el gremio informó que al finalizar la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación no hubo acuerdo por el aumento salarial. “Esta entidad sindical ratifica que de no obtenerse el incremento pedido para la próxima audiencia, y con la finalización de la Concialiación Obligatoria, se iniciarán inmediatamente medidas de fuerza gremial, a partir de las 00 horas del día martes 30 de mayo, en todo el territorio del país”, informaron. La UTA había convocado a un cese de actividades para el viernes último, pero el Gobierno nacional dictó inmediatamente la conciliación obligatoria y citó a las partes a negociar. Esas negociaciones todavía no tuvieron resultados positivos.

