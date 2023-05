Cascallares visitó el Club Defensores de Glew que celebra su aniversario con más obras

En el marco de un nuevo aniversario del Club Atlético Defensores de Glew, Mariano Cascallares se reunió con la comisión directiva de esa querida institución y compartieron los proyectos y las obras en marcha, que incluyen por ejemplo la futura construcción de un natatorio abierto para toda la comunidad. La jornada se llevó adelante en el histórico club de Glew que en estos días cumple 103 años de vida y contó con la participación del presidente de la institución, Guillermo Antoniani, y de los integrantes de la Comisión Directiva. En este sentido, durante la reunión se habló sobre el proyecto para la construcción de un nuevo natatorio conformado por una pileta de 30 por 15 metros en el campo de deportes del Club para que pueda sumarse como sede en las colonias de verano y los programas que el Municipio de Almirante Brown lleva adelante. Además, en el marco del 103 aniversario del Club Defensores de Glew, recorrieron algunas de las obras que se concretaron en dicha institución, en articulación con el Municipio de Almirante Brown. Entre ellas, la creación de una nueva tribuna, trabajos de parquización y nuevos vestuarios en la cancha de parquet. Asimismo, según se anticipó oficialmente, muy pronto se harán también palcos en la cancha de once y en la de parquet. “En el marco de los 150 años del partido de Almirante Brown seguimos proyectando y concretando obras muy importantes. En este caso un nuevo natatorio, articulando con el histórico Defensores de Glew, donde también realizamos obras de refacción”, sostuvo Mariano Cascallares. En ese sentido, Cascallares destacó el acompañamiento constante por parte del Municipio a nuestros clubes ya que “hacen un trabajo realmente muy importante en los barrios, tanto en lo deportivo como en materia de integración social”.

