Con un mural, el municipio homenajeó a los patriotas de la Revolución de Mayo

En el marco del 213° aniversario de la Revolución de Mayo, el Municipio de Almirante Brown presentó en la localidad de Rafael Calzada un mural artístico en homenaje a la gesta patriótica del 25 de mayo de 1810. Artistas del Instituto Municipal de las Culturas tuvieron a cargo la hermosa obra en la que pueden observarse ilustraciones que hacen a nuestra historia, en una celebración en la que recordamos la formación del Primer Gobierno Patrio. Las y los vecinos que se acerquen al lugar podrán apreciar dos importantes imágenes, una con el Cabildo Abierto y otra con la Jura de los patriotas, coronadas por el Pabellón Nacional, en un estilo más actual y lleno de color. El mural se encuentra en la Escuela Especial N° 505 de Rafael Calzada (calle Colón N° 3534), más precisamente en el paredón del frente de la institución educativa, que está ubicada a metros de la plaza “25 de Mayo” donde tradicionalmente la Comuna celebra cada año la gesta de 1810. Y la recreación incluye una referencia para el 150 aniversario de nuestro distrito, que se cumple este año. “En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo inauguramos un mural homenaje en una querida institución educativa de nuestro distrito. Seguimos trabajando y celebrando juntos nuestro amor por la Patria con esta y muchas otras importantes obras en todo Almirante Brown”, señaló Mariano Cascallares. En tanto, desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que el nuevo mural -realizado por el Instituto de las Culturas en el marco del programa municipal de Embellecimiento Urbano- es el primero con esta temática, ya que si bien se han pintado próceres nunca se plasmaron eventos históricos patrios. Vale recordar que a través del mencionado programa se diseñan, preservan y restauran murales en las diferentes localidades del distrito, incentivando el arte popular y al mismo tiempo dándole color a los muros en los diversos barrios brownianos. Cabe señalar, que la obra en conmemoración de la Revolución de Mayo, estuvo a cargo de los artistas plásticos TIN, Gabo Luna, Eki Bessada y Heber Martínez.

