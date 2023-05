La artista Gabriela Acher presentará su unipersonal en Glew

La multifacética artista realizará su unipersonal “¿Qué hace una chica como en una edad

como esta?” en la Fundación Soldi el próximo sábado 27 de mayo a las 21.

Una de las grandes humoristas del mítico programa uruguayo “Telecataplúm” visitará por

primera vez Glew el próximo fin de semana. Se trata de la multifacética artista Gabriela

Acher quien presentará el sábado 27 de mayo a partir de las 21 su nuevo espectáculo titulado

“Qué hace una chica como yo en una edad como está” en la Fundación Soldi.

Tras haber incursionado con éxito en películas como “los caballeros de la cama redonda"

con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, “Eterna Sonrisa New Jersey”, en programas de

televisión tales como “Gasoleros”; Tato Diet con Tato Bores o “Hagamos el humor” con el

cual ganó un Martín Fierro, regresa a la escena artísticas con una unipersonal escrito por

ella. “El unipersonal es algo que esperé toda mi vida. Es lo que más satisfacción me ha dado

en todo lo que hecho en la vida porque mi otro actor es el público”, reflexionó.

Es así que , Gabriela Acher se presentará en un formato de “Charla Ted” que está dirigida a

las nuevas generaciones de mujeres: a las de cuarenta, a las de cincuenta, a las de sesenta, a

las de setenta. “Son nuevas porque hasta hace sólo cincuenta años no existían, o –por lo

menos- no tenían lo que hoy nosotros llamamos vida”, explicó .

“Desarrollaré una teoría que dice que las generaciones de cuarenta, cincuenta, sesenta y

setenta de ahora gracias a haberse reído más que sus abuelas y madres han logrado correr el

gen del envejecimiento veinte años atrás. Por lo tanto, los sesenta son los nuevos cuarenta,

los cincuenta son los nuevos treinta y así sucesivamente”, acotó acerca de su unipersonal.

Acher saltó a la fama con el clásico uruguayo Telecataplúm donde estuvo con Berugo

Carámbula, Henny Trayles, Ricardo Espalter, Enrique Almada, Raimundo Soto, Andrés

Redondo y Julio Frade, entre otros. Al respecto, dijo: “Un comediante no podía soñar un

mejor principio para su carrera que ese programa”.

“Jorge y Daniel Scheck solían escribir los guiones de los programas. Tenían ese humor tan

culto, elegante que gracias al cielo, yo heredé. Trabajar con ellos no solo me abrió las

puertas de Argentina, también del mundo porque después fui a México y años después a

España, y en todos lados me conocían por Telecataplúm”, amplió.

Asimismo, resaltó que “lo que más tengo que agradecer es haber aprendido de esos libretos

maravillosos de Jorge y Daniel, para poder desarrollar muchos años después mi propio

humor, y sentirme realmente una heredera de ellos”.

Además, supo compartir momentos televisivos y cinematográficos con grandes figuras del

espectáculo, como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Antonio Gasalla. De Olmedo y Porcel me

acuerdo poco porque no trabajé mucho con ellos, hice dos películas y en el cine no estás

muy junto con las otras personas. Con Gasalla sí me acuerdo porque hice dos temporadas

magníficas en el teatro Estrellas”, recordó acerca de lo que fue para ella tener esas

experiencias.

Para finalizar, contó que “Antonio me enseñó mucho. Yo siempre estaba preocupada por si

se me veían los rollos, y Antonio me decía: “en el teatro no importa nada. Podés ser linda,

fea, vieja, joven, flaca o gorda, lo único que importa es la energía que le transmitís al

público”.

Las entradas tienen un valor de 4 mil pesos y de 3 mil pesos para los jubilados presentando

su carnet. Para retirar tus entradas lo puedes hacer en el local 7 ubicado en Avenida

Almafuerte 37. Para más información se pueden comunicar al 11-27724292 (Fabián

Grillo).