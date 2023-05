Cascallares y Fabiani presentaron el programa municipal “Día del Estudiante Solidario”

Acompañados por miembros de la comunidad educativa de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani presentaron el programa municipal “Día del Estudiante Solidario”, destinado a potenciar los proyectos sociales que promueven las escuelas brownianas, y presentarlos en una Expo Feria. Dicha iniciativa tiene como referencia a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y su par provincial en homenaje al grupo de jóvenes estudiantes y una docente que perdieron la vida en un accidente cuando regresaban de Chaco a la ciudad de Buenos Aires luego de realizar una obra benéfica en la provincia del noreste. En efecto, cada 8 de octubre se conmemora del día del estudiante solidario en memoria de la tragedia del Colegio Ecos. El lanzamiento de la propuesta municipal tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la participación el Coordinador del Programa Nacional Educación Solidaria, Sergio Rial, la directora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación bonaerense, Natalia Bragagnolo, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola y la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, entre otros. En la ocasión, Fabiani reafirmó el compromiso del Municipio para el fortalecimiento de los diferentes programas y proyectos que promuevan una educación pública de calidad, y una mayor participación estudiantil. En consonancia, Cascallares hizo hincapié en la importancia de impulsar estos proyectos de educación solidaria, en este caso, con la premisa de hacer realidad la expo de estudiantes. “Nuestro objetivo es darle visibilidad desde el Municipio a ese efeméride que está en el programa académico en memoria de los estudiantes del colegio Ecos, y nada mejor para ello que hacer acciones solidarias, ponernos en el zapato del otro y con un mirada de igualdad reconocer sus necesidades y así transformar la vida de todos”, expresó. Cabe señalar, que la iniciativa local pretende revalorizar el día del estudiante solidario promoviendo nuevos proyectos benéficos realizados desde la escuela, los cuales se exhibirán en la Expo prevista para el mes de octubre. El programa está destinado a estudiantes de secundaria y sexto año de instituciones primarias, tanto de escuelas públicas como privadas. Al término de la presentación se llevó a cabo una capacitación destinada a directivos y docentes con el objetivo de promover la educación en la solidaridad y la participación comunitaria a través de una propuesta pedagógica del aprendizaje- servicio. También participaron de la jornada, la concejala a cargo del Instituto Municipal de la juventud, Micaela Ortiz, el director de inclusión para personas con Discapacidad, Diego Domínguez, el coordinador para la Promoción de la Ciudadanía y Participación, Sebastián Ozón, Nancy González (miembro del Consejo Asesor de Discapacidad), el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto, y la jefa Distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión.

