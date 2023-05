Bautizaron al circuito aeróbico de Burzaco con el nombre de un querido vecinos de esa localidad

Se trata de Ángel “Nene” Coppola, un histórico canillita cuyo legado está marcado por la solidaridad, el respeto y su tarea social. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, junto a Mariano Cascallares y a numerosos vecinos y comerciantes de Burzaco le impusieron ayer durante una emotiva ceremonia el nombre de Ángel “Nene” Coppola al Circuito Aeróbico de esa localidad browniana. Esta iniciativa, plasmada por el Honorable Concejo Deliberante a través de la Ordenanza N° 12.978, surge de un proyecto colectivo de la comunidad de Burzaco en reconocimiento a este histórico y querido canillita que fue durante muchos años referente del barrio y de la mencionada localidad. El nombre fue elegido en honor y reconocimiento a quien desde su función social y comercial siempre ha ayudado a los vecinos y a diferentes instituciones a través de su puesto de diarios, en la esquina de las calles Roca y Alsina. En ese sentido Mariano Cascallares, quien le entregó la ordenanza mencionada a Karina y a Nicol, hija y nieta del recordado canillita, señaló que Ángel “Nene” Coppola es considerado “un personaje memorable ya que su legado fue sinónimo de encuentro, solidaridad y respeto para con todos los vecinos y las instituciones de Burzaco”, añadió. Desde ayer el espacio público de Burzaco lleva el nombre del “Nene” Coppola como una forma de homenajearlo por su calidez humana, su gran tarea social y por ser siempre sinónimo de amistad a lo largo de los años. Participaron también del emotivo homenaje el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la delegada de Burzaco, Andrea Capasso, y funcionari@s del Municipio de Almirante Brown.

