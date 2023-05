Alberto Fernández abogó por las PASO para “democratizar” el Frente de Todos

El Presidente señaló que en el FdT se puedan presentar tantos candidatos como se “quieran presentar” en las elecciones y sostuvo que “no cree” que el peronismo “pueda seguir siendo personalista, verticalista y todas las cosas que fue cuando Perón vivía”.

