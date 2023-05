Agresión a un chofer de colectivo: dos líneas de La Matanza están de paro

Los trabajadores de las líneas de colectivos 180 y 630, que recorren el partido bonaerense de La Matanza, iniciaron este sábado un paro de actividades por tiempo indeterminado, luego de que un chofer de la empresa fuera agredido. el conductor de una de las unidades recibió un ladrillazo en la cabeza. Por el momento se desconocen por el momento los motivos de la agresión. El hecho se produjo esta madrugada en la terminal de la línea 180, ubicada en la localidad de en González Catán, cuando. Por el momento se desconocen por el momento los motivos de la agresión. Luego del ataque, los compañeros de la víctima se reunieron en asamblea y decidieron iniciar un cese de tareas por tiempo indeterminado, en reclamo de mayores medidas de seguridad. La línea 180 realiza gran parte de su recorrido por La Matanza, aunque también atraviesa varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como Mataderos, Flores, Floresta y Caballito hasta llegar a una de sus terminales en ese distrito, ubicada en las inmediaciones del Centro Cultural Kirchner. La Matanza: zona de riesgo para choferes de colectivo Las constantes agresiones a choferes en esa zona del conurbano, particularmente en González Catán y Virrey del Pino, puso en alerta a los trabajadores de empresas de colectivos urbanos, especialmente tras el asesinato de Pedro Daniel Barrientos. Barrientos tenía 65 años que el 3 de abril pasado murió de un disparo en el pecho luego de haber quedado en medio de un tiroteo entre un grupo de delincuentes y un policía que estaban dentro de una de las unidades de la línea 620. Había dedicado toda su vida a ser colectivero y “le quedaba un mes para poder realizar la jubilación”, según comentó uno de sus compañeros.

