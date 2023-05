Último día para reclamar cambios en el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que este viernes vence el plazo para que los electores efectúen reclamos sobre sus datos y se solicite eliminación de fallecidos en el padrón provisorio, en cumplimiento del cronograma previsto en el camino hacia las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre próximo. “¿Ya hiciste tu consulta al #PadrónProvisorio? Es importante que lo hagas para verificar que tus datos figuren de forma correcta y realizar tu reclamo, en caso de existir errores. ¡Ingresá en http://padron.gob.ar!”, publicó la CNE en su cuenta de Twitter.

