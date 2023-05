Este sábado llega “La Noche de los Museos” a Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 20 de mayo llega a nuestro distrito “La Noche de los Museos” con muestras, visitas guiadas y espectáculos para toda la familia. Todas las actividades son con ingreso libre y gratuito. De 18 a 23 horas, las y los vecinos podrán recorrer con entrada libre y gratuita los museos y edificios emblemáticos locales y no solo conocer las piezas y colecciones que contienen, sino también compartir numerosas actividades artísticas. “Invitamos a las familias brownianas a participar de una jornada única y diferente, un evento cultural a través del cual podrán visitar nuestros museos que abren sus puertas, en horario extendido, y se suman la iniciativa provincial de la que forman parte instituciones del todo el territorio bonaerense”, expresó Mariano Cascallares. En tanto, desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, informaron que la propuesta -promovida desde la Comuna a través del Instituto Municipal de las Culturas Brown- arribará a siete de los museos del distrito. Los espacios que se suman a esta iniciativa son: El Chifladoseo (museo sobre los Tres Chiflados), ubicado en Segurola N° 1152 de Adrogué, que contará con visitas guiadas de 18 a 23 horas. El Museo de Cerámica Toscana Cosimo Manigrasso de Glew -calle Juan B. Alberdi N° 356- contará con la presentación, a las 18.30, del ballet folklórico Sendero Gaucho (Mujeres gauchas) y visitas guiadas de 18 a 21 horas. En la Fundación Soldi (que alberga obras originales del artista Raúl Soldi), ubicada en Gorriti N° 19 de la localidad de Glew se brindarán visitas guiadas de 18 a 22 horas y se realizará la presentación de la obra teatral Esperando La Carroza, a partir de las 20.30. En Castelforte, una de las construcciones más antiguas del distrito (Rosales N° 1521 Adrogué), se llevarán a cabo visitas guiadas de 18 a 20 horas. En Casa Borges, la única vivienda del reconocido escritor que puede visitarse (Plaza Brown N° 301 Adrogué), se ofrecerán visitas de 18 a 22 horas, en tanto actuará el Ballet Fusión- dirigido por Julia Kristtef-, a las 20.30 horas. En la Parroquia Santa Ana de Glew, que alberga frescos del artista plástico Raúl Soldi, también se realizarán visitas guiadas de 18 a 21 horas. Está ubicada en Raúl Soldi N° 276. Por último, en el Edificio Histórico La Cucaracha, uno de los iconos de la historia y la cultura de nuestro distrito, ubicado en Diagonal Brown N° 1386 en Adrogué, las visitas guiadas se llevarán a cabo de 18 a 22, y se presentará la Escuela de Danza Ballet Adrogué, dirigida por María Belén Conti a partir de las 19 horas.

