Tres detenidos en el Jaguel por circular en un auto con pedido de secuestro

Agentes de la Guardia Urbana de Esteban Echeverría detuvieron a tres hombres que circulaban en un vehículo con pedido activo de secuestro, tras una persecución que comenzó en Monte Grande y culminó en El Jagüel. El móvil policial circulaba por la Av. Fair y, al llegar a la calle Rebizo, se cruzó con un auto que transitaba en dirección contraria, realizaba maniobras peligrosas y aceleró su marcha al ver al personal de seguridad. El móvil de la Guardia Urbana comenzó el seguimiento apoyado por personal del Centro Operativo de Monitoreo (COM) mediante las cámaras de seguridad del Municipio. Finalmente, tres hombres –dos mayores y un menor de edad– fueron capturados en la intersección de las calles La Rioja y Deán Funes (El Jagüel) y se comprobó que el automóvil tenía un pedido activo de secuestro desde el 18 de abril, por lo que los ocupantes del vehículo resultaron detenidos.

