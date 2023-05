El municipio y el ministerio de trabajo bonaerense potenciaran a las capacitaciones y los cursos de formación

El ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, firmó un convenio con Mariano Cascallares y con el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, para potenciar los cursos y las capacitaciones en materia de formación laboral en nuestro distrito. Luego recorrieron una industria browniana. La actividad se realizó en el CEFIP, ubicado entre las calles Guido y Junín, donde las autoridades rubricaron la firma de este documento tendiente a fortalecer las políticas de capacitación laboral a través del Instituto Provincial de Formación Laboral y la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional local. Por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, dijeron presente también la Jefa de Gabinete de la Cartera Laboral, Cecilia Cecchini, y el presidente del Instituto Provincial de Formación Laboral, Ezequiel Barrueco. De esta manera, la iniciativa busca seguir potenciando los cursos y capacitaciones que se brindan en el distrito en articulación con demanda de calificaciones de los distintos sectores socio-productivos locales y regionales. “Gracias al trabajo articulado con el Gobierno Provincial seguimos sumando herramientas y políticas públicas para la capacitación y formación del trabajo para nuestros vecinos y vecinas de Almirante Brown”, destacó Mariano Cascallares durante la actividad, quien resaltó que “el trabajo es el principal ordenador de nuestras vidas”. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la empresa “Diransa”, ubicada en Pres. Roberto M. Ortiz N° 2485, donde fueron recibidos por el director de la industria, Ariel Vinagre, y su CEO, Guillermo Laborato. Allí participaron de la presentación del código de seguridad por parte de la empresa y recorrieron sus instalaciones. Diransa SRL es una empresa argentina que desde 1972 elabora polímeros en emulsión y especialidades químicas para dar soluciones a diferentes industrias y aplicaciones. En este sentido, en los últimos meses realizó una importante inversión para el crecimiento de la fábrica y mejorar la calidad de infraestructura del lugar. En la oportunidad, participaron de la recorrida la jefa de Laboratorio de Desarrollo y Control de Calidad de Diransa, María Eugenia Civeria; el secretario de Producción y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone, y el subsecretario de Agencia de Empleo y Formación Profesional, Santiago Paolinelli.

