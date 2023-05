Axel Kicillof aseguró que “hay posibilidades” de desdoblar las elecciones en la Provincia

Axel Kicillof dejó abierta la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, al señalar que “hay posibilidades” de que eso suceda. “Hay posibilidades (de desdoblar) y eso tiene que ver con que a nosotros por ley las PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero en la elección general nos permiten nuestras leyes hacerla de manera desdoblada”, resaltó el gobernador bonaerense en declaraciones a la prensa. “Yo he escuchado muchas voces de la oposición que era por una cuestión de oportunismo, si les convenía que esté (Javier) Milei o que no esté Milei. Ellos están con eso, que los corren por derecha y los tipos saltan a la derecha y hay una olimpiada a ver quién se corre más a la derecha”, subrayó el gobernador. Y continuó: “Yo ya los he perdido de vista a esta altura, pero ahí van, corriendo, a ver quién llega más lejos. ¿Y qué prometen? Ajustar, dinamitar, entonces yo le digo a nuestra sociedad que tal vez el ajuste es una palabra medio abstracta ¿qué derecho querés perder? Eso es lo que discutimos, si van a echar a enfermeros, médicos, docentes, si van a sacar el aguinaldo… eso discuten”.

