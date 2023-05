Celebran la semana de la identidad de José Marmol con un festival y brown trucks

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de mayo un nuevo Festival Familiar con actividades y shows en vivo, que incluirán los clásicos Brown Trucks y la presentación de La Mississippi, en el marco de la Semana de la Identidad Cultural de José Mármol. Por dicha conmemoración, las propuestas arrancarán este miércoles 10 de mayo en el Club Social y Deportivo Mármol, ubicado en King N°957, con una charla con los historiadores locales Ricardo Ravenna y Jorge Fernández Arreyes, además de la presentación del Museo Itinerante de Alejandro Savioff y de un Mapa Itinerante de José Mármol. Luego, el viernes las actividades de cara al fin de semana comenzarán con “La Noche de Mármol” en la flamante delegación ubicada en el cruce de Molina y Bynnon, mediante la presentación de un libro, la exposición de artistas plásticos y pintura en vivo. Ese mismo día estarán en la Plaza Nuestra Señora de Luján, ubicada en la intersección de las calles Bynnon y 25 de Mayo, los clásicos Browk Trucks ofreciendo, desde las 17, propuestas gastronómicas para todos los paladares. En este sentido, este querido espacio público será el epicentro de las diferentes propuestas culturales y artísticas que se llevarán adelante sábado y domingo, las cuales incluyen también la presencia de la Feria de Mujeres Emprendedoras, la Feria de Productores Rurales y la Feria MyPyme. Fin de semana con actividades y música El sábado 13 de mayo, por ejemplo, el escenario principal contará desde las 13 con la presencia de ballets folklóricos, el grupo Los Gurises, DJ Pato Almada, La Pituband y un cierre a cargo de Viejo N°7. Además, ese mismo día en el CIC de José Mármol (Frías 4100) habrá una jornada de donación de sangre de 9 a 12 horas. El domingo 14, en tanto, estarán DJ Pato Almada, La Monky, Ruta 4, Herederos, Yanina y Luis Fiorentino, una Milonga con clase abierta de tango y el show estelar de La Mississippi, todo desde las 13 horas. Cabe destacar que los dos días incluirán a los Brown Trucsks desde las 12 del mediodía, la presentación del Mapa Itinerante de José Mármol y la presencia de la Feria de Mujeres Emprendedoras, la Feria de Productores Rurales de Almirante Brown ofreciendo productos regionales y también la Feria MyPyme. “Invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a participar de este festival familiar pensado para toda la familia, en el marco de la celebración de una nueva Semana de la Identidad Cultural de José Mármol, en su 139 aniversario”, destacó Mariano Cascallares. Finalmente, el intendente interino Juan Fabiani remarcó que “además de los shows musicales de bandas de primer nivel, estarán los clásicos Brown Trucks y ferias con emprendedores locales ofreciendo su productos”.

