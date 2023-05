Avanzan con una etapa clave en la construcción del paso bajo nivel de Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown anunció que se avanza con la creación de los pilotes que sostendrán las vías del ferrocarril, considerada una etapa clave en las obras del nuevo paso bajo nivel de la calle Presidente Perón, en la localidad de Rafael Calzada, para luego continuar con la instalación de los puentes ferroviarios y la posterior excavación del túnel vehicular. Los trabajos -que ejecutan el Ministerio de Obras Públicas de Nación y Trenes Argentinos Infraestructura- se realizan a través de la excavación, creación y nivelación de los pilotes de hormigón que serán la estructura base para sostener las vías del ferrocarril, en el marco de una obra estructural que descongestionará el tránsito de toda la zona brindando mayor fluidez y accesibilidad. El paso posterior será la colocación del puente ferroviario y excavación del túnel para el traslado de los vehículos y luego entrar así en la recta final de la obra con los trabajos de parquizado, luminarias con tecnología LED y señalética vial. Este nuevo Paso Bajo Nivel en Rafael Calzada será de doble mano, contemplará el traslado de todo tipo de vehículos y se construye en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, en el ramal Temperley – Bosques. En este sentido, permitirá un gálibo vehicular vertical de 4.50 metros de altura con un ancho de 9.50 metros, en dos carriles ida y vuelta, y tendrá dos cruces peatonales subterráneos que potenciarán los pasos a nivel existentes. En total se están destinando para la obra más de 3.000 metros cúbicos de hormigón, 220 toneladas de hierro, 160 pilotes, más de 5.000 metros cuadrados de pavimento nuevo en calles colectoras y de convivencia y más de 30 nuevas luminarias con tecnología LED para iluminar todo el nuevo complejo vial. “Seguimos avanzando a todo ritmo con las obras del nuevo paso bajo nivel de la calle Presidente Perón (ex Gorriti) en Rafael Calzada, que tiene como principal objetivo descongestionar el tránsito vehicular en una zona de mucho tráfico y así seguir potenciando, junto con los asfaltos, la conectividad y transitabilidad en la zona”, destacó Mariano Cascallares. En esa línea se manifestó también el intendente interino Juan Fabiani, quien subrayó el “trabajo articulado con el Ministerio de Transporte de la Nación y con Trenes Argentinos Infraestructura para la concreción de esta obra histórica para Rafael Calzada y Almirante Brown”. Cabe destacar que en simultáneo avanzan también las obras en el Viaducto de Ruta N°4 y el paso Bajo Nivel en la calle Diehl, de Longchamps, además de la concreción de la última etapa del paso bajo nivel de la avenida San Martín, que se encuentra habilitado para su uso desde noviembre pasado.

