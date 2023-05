Este miércoles habrá nuevo paro de subtes: las líneas afectadas

Un nuevo paro de subtes se realizará este miércoles en las líneas D, E y en el Premetro entre las 13 y las 16 por el reclamo de la reducción de la jornada laboral, el retiro del asbesto de la red y el cambio de las flotas contaminadas. “Antes liberaremos los molinetes entre las 12 y las 13 en las cabeceras de estas mismas líneas. Continuamos así nuestro plan de lucha y exigimos además a la concesionaria Metrovías-Emova la devolución inmediata de los salarios descontados ilegalmente y sin justificación a cientos trabajadores de todas las líneas”, indicaron en un comunicado desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Y agregaron: “A pesar de esta extorsión mafiosa con la que buscan que los trabajadores dejemos de señalar la política criminal de la empresa que contamina y mata a trabajadores y usuarios, sostendremos el plan de lucha hasta que el Gobierno de la Ciudad y la concesionaria Metrovías-Emova den respuesta a nuestros reclamos. No descartamos tomar medidas más profundas”. Además, AGTSyP convocó a los medios de prensa para mañana a la estación Congreso de Tucuman de la línea D partir de las 12 donde anunciarán las nuevas medidas de fuerza.

