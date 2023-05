Colectivos: las líneas 338 y 406 llegaron a un acuerdo y levantaron el paro

Las líneas 338 y 406, que pertenecen a la empresa Transporte Automotores La Plata (TALP) S.A., levantaron el paro que llevaban adelante debido a la falta de pago de sueldos correspondientes al mes de abril y, ahora, circulan con un servicio normalizado. “Se retomaron las tareas y se está brindando el servicio con normalidad porque se solucionó la problemática. El Gobierno no estaba bajando su dinero a las empresas y no se podían cubrir los salarios de los trabajadores, pero se solucionó con la acreditación de los pagos”, informaron voceros de la línea 338. Cabe recordar que la línea 338 une La Plata con La Matanza y otros municipios como Morón, General San Martín, Lomas de Zamora y San Isidro, mientras que la línea 406 conecta La Matanza con la zona de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown. Asimismo, delegados y choferes de ambas líneas anunciaron a través de las redes sociales que el servicio “vuelve a la normalidad con total frecuencia”, mientras que ofrecieron disculpas a los usuarios por “las molestias ocasionadas”. Durante la mañana de este lunes, varios trabajadores habían anunciado vía redes sociales que el cese de las tareas continuaría hasta que se depositaran los pagos adeudados correspondientes: “Es el salario de nuestras familias por lo que luchamos”.

Both comments and pings are currently closed.