En el Día del Animal, Zoonosis Brown suma equipamiento y realiza jornada especial de castración

El Municipio de Almirante Brown incorporó una nueva camioneta y equipamiento para el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis, el cual realiza este sábado un operativo especial de castración masiva, en el marco del Día del Animal. Se trata de una nueva camioneta 4×4 que permitirá descentralizar más los servicios y un nuevo tráiler batam para realizar el traslado de animales, los cuales se suman al móvil itinerante que recorre los barrios realizando castraciones gratuitas. Este nuevo vehículo permitirá agilizar los tiempos para el retiro y entrega de análisis, insumos y también para el traslado del personal institucional y profesionales veterinarios. “Zoonosis Brown es un orgullo browniano y para nosotros es una alegría sumar siempre equipamiento e insumos para que siga creciendo. Somos el primer municipio no eutanásico de Argentina y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas de animales es modelo de muchos profesionales de todo el país”, remarcó Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino Juan Fabiani subrayó que “seguiremos trabajando para potenciar y fortalecer Zoonosis Brown, quien realiza un trabajo que se ubica a la vanguardia en materia de sanidad animal”. Jornada masiva de castración Mientras tanto este sábado Zoonosis Brown lleva adelante, en conmemoración por el Día del Animal, una jornada especial de castración a demanda (sin turno previo y por orden de llegada) en el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis de Burzaco, ubicado en Martín Fierro N° 33, esquina Monteverde.En total se harán 200 castraciones desde las 7:30 de la mañana, además de charlas y capacitaciones en las que se informará como denunciar ante situaciones de maltrato animal y también se brindará asesoramiento sobre la tenencia y el cuidado de los mismos. Quienes asistan deberán llevar a los perros en una manta y a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebollas). Asimismo, preñadas o en celo se castran igual y siempre a partir de los cinco meses. Zoonosis Brown, modelo y referencia argentina Cabe destacar también que en simultáneo, Zoonosis Brown recibe cada semana visitas de delegaciones con funcionarios y equipos veterinarios de municipios bonaerenses y provincias argentinas interesados en conocer y replicar el modelo sanitario que se implementa de forma exitosa en nuestro distrito. Estos días, por ejemplo, visitó el establecimiento una comitiva del Municipio de Lamarque, Provincia de Río Negro, mientras que en las últimas semanas recibieron la visita de funcionarios de los Municipios bonaerenses de Lobos y La Plata; Viedma, de Río Negro; Rosario y El Trébol, de Santa Fe, y de Loncopué, de Neuquén. Las visitas tienen como objetivo que las distintas delegaciones conozcan las instalaciones edilicias, el recurso humano que trabaja en el lugar y su operatividad técnica, todo en el marco de las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos del distrito, las cuales posicionan a Almirante Brown como el primer Municipio No Eutanásico del país y referente de todo América Latina.

