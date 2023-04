Gray, participó del 49° aniversario de la Asociación de Colonos de Esteban Echeverría

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó del 49° aniversario de la Asociación de Colonos de Esteban Echeverría (Alem y Henderson, Monte Grande Sur) junto con la presidenta de la institución, Noemí Silva, e integrantes de la comisión directiva. “Quiero destacar a esta comunidad que promueve la cultura del trabajo y del esfuerzo, y lo hace con una enorme vocación, con el objetivo de progresar. Siempre que vengo veo el progreso de esta querida institución y me llena de orgullo que nuestro distrito cuente con una entidad que transmite valores muy importantes”, expresó Fernando Gray acompañado por el secretario de la Asociación de Colonos, Santiago Lin. Tras compartir un almuerzo, el intendente entregó un decreto que declara ciudadana ilustre a la presidenta de la institución por su compromiso y destacada colaboración con el desarrollo social y cultural del distrito. Al final de la celebración, y con la presencia de autoridades de la Estación Departamental de la Policía de Esteban Echeverría, el jefe comunal entregó un patrullero a la Comisaría Primera de Monte Grande para reforzar la seguridad en la zona.

