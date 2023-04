Cristina despejó dudas sobre su futuro político: “Ya di lo que tenía que dar”

En un discurso en el que se refirió a una posible candidatura, la Vicepresidenta volvió a considerarse “proscripta”. En este marco, elogió la intervención en los mercados y el swap firmado por Sergio Massa esta semana.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner despejó dudas sobre su futuro político de cara a las próximas elecciones. “Ya di lo que tenía que dar”, dijo este jueves en el Teatro Argentino de La Plata, lugar que supo ser años atrás (y esta vez no fue la excepción) escenario de definiciones políticas de la exmandataria.

“Presidenta no”, sostuvo la titular del Senado al escuchar una vez más el canto de que se viene repitiendo en los últimos actos y “operativos clamor” de los que participó. En esta oportunidad, el pedido vino de la platea que colmó las butacas del Teatro Argentino con motivo de la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, ocasión elegida por Cristina para dar su primer discurso luego de que se conociera la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección.

