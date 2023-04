Cascallares y Fabiani pusieron en marcha la Escuela de Guardavidas de Almirante Brown

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani concretaron la apertura oficial de la Escuela de Guardavidas de nuestro distrito. Se trata de la primera institución gratuita de esta carrera profesional en la región. El acto tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde ya comenzó la formación de los alumnos de la flamante institución, dependiente del Centro de Educación Física (CEF) N° 56. Luego de la apertura, que contó con la participación del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, la subdirectora de la Dirección de Educación Física de la provincia de Buenos Aires, Mónica González, la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva; el presidente de Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa y el director de la flamante escuela, Pablo Seggiaro, entre otros, los estudiantes comenzaron con la primera práctica en el Natatorio Municipal. En la oportunidad, Fabiani hizo hincapié en la decisión del Estado Municipal de seguir apostando por la enseñanza pública, sumando una nueva institución en el distrito, “ya que la educación es una de las herramientas más importantes para crecer como sociedad”, sostuvo. En consonancia, Cascallares subrayó: “Es un día muy especial no sólo para Almirante Brown sino para toda nuestra región. Estamos empezando a construir una institución y desde el Municipio vamos a estar colaborando con la formación de los mejores guardavidas de toda la provincia de Buenos Aires, con una escuela de calidad, donde podamos capacitarlos de la mejor manera”. Asimismo, se refirió al enorme trabajo que se lleva adelante en la Comuna en materia de educativa con la creación de nuevas instituciones para todos los niveles (cuarente en lo que va de la actual gestión), fortaleciendo las secundarias y técnicas, y con una Universidad, lo que “es un orgullo y nos permite que en Almirante Brown las y los vecinos puedan transcurrir las distintas etapas de la vida hasta transformarse en profesionales”. En tanto, anunció el inicio de la construcción de dos nuevos natatorios en el distrito que se sumarán como espacios de formación. Por su parte, Seggiaro agradeció la tarea mancomunada de las diferentes áreas del Estado provincial y municipal que hicieron posible que la escuela sea una realidad: “una institución gratuita y de calidad que todos estábamos esperando”, expresó. Durante la jornada, el Municipio donó material deportivo destinado a las prácticas, además de un voucher para la compra de más herramientas. En tanto, desde la Dirección de Educación Física de la provincia se realizó la entrega de la resolución que dispone la creación de la flamante escuela de formación profesional de guardavidas, ya materializada. Participaron también de la jornada inaugural el presidente de la Comisión Provincial de Guardavidas, Emiliano Bronte, la Inspectora de Educación Física, Nora Muñoz, el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto, la jefa Distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, la directora del Centro de Educación Física N° 56, Araceli Giménez, entre otras autoridades de la comunidad educativa, gremios docentes, estudiantes y familiares. La escuela En la Escuela de Guardavidas se brindará una formación anual (dos cuatrimestres), y se dictarán las siguientes materias: Natación, técnicas y estrategias de salvamento, salvamento aplicado, anatomía, fisiología, educación sanitaria, reanimación cardio pulmonar, preparación física, responsabilidad civil penal, Problemáticas contextuales, Primeros auxilios, Ética y deontología, psicología social, ejercitación en aguas abiertas, práctica profesional en natatorios y prácticas profesional en aguas abiertas. Cabe señalar que para la carrera se inscribieron 150 aspirantes y luego de un examen de nivelación solo quedaron 45, los cuales van a capacitarse de lunes a viernes en las instalaciones del Polideportivo Municipal. La Escuela de Guardavidas depende del Instituto de Educación Física N° 56, y sus contactos son el mail Cef56altebrown@abc.gob.ar y la cuenta de instagram cef56almirantebrown .

