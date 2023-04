Cristina Kirchner encabezará un acto en La Plata tras la decisión de Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezará el próximo jueves 27 de abril un acto en la ciudad de La Plata, al cumplirse 20 años de la elección que consagró como presidente a Néstor Kirchner. Hay expectativa sobre qué va a decir de Alberto Fernández y su decisión de no ir por la reelección. El evento se confirmó esta tarde cuando, en el acto del PJ porteño en el microestadio de Ferro, el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, pidió a la militancia “acompañar” a la vicepresidenta. La actividad, que tendrá lugar en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, coincidirá con el 20° aniversario de las elecciones del 27 de abril de 2003 que consagraron a Néstor Kirchner como jefe de Estado, ya que si bien Carlos Menem se había impuesto en la elección general, finalmente decidió no presentarse al balotaje.

