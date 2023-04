Tolosa Paz, Cascallares y Fabiani acordaron potenciar las políticas publicas vinculadas a la niñez

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, firmaron en nuestro distrito sendos convenios para potenciar las políticas públicas vinculadas a los derechos y el desarrollo de la niñez y la adolescencia. La actividad se llevó adelante en el Club Brown de Adrogué y contó con la participación de un centenar de mujeres trabajadoras vecinales, facilitadoras, personal de los jardines comunitarios, comedores, merenderos, Pics y clubes deportivos, quienes además realizaron una capacitación sobre “buenos tratos”. En la jornada, donde se firmaron convenios importantes para potenciar los derechos de la niñez, también dijeron presente el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner; el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Luongo. Uno de los convenios está vinculado a la implementación de un proyecto denominado “Nuevas tecnologías para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes” vinculado a optimizar la calidad de la plataforma tecnológica de digitalización del procedimiento administrativo de oficios judiciales. El segundo, en tanto, tiene como objetivo desarrollar el “Encuentro de Risas, relinchos, ladridos y maullidos”, con el fin de garantizar los derechos de la niñez a alcanzar todo su potencial socioafectivo e intelectual y una mejor calidad de vida”. “Quiero saludar a todas estas mujeres que son las primeras en saber que ocurre en los barrios, que trabajan cada día. Y también agradecer a Mariano (Cascallares), a Juan (Fabiani) y a todo el equipo del Municipio de Almirante Brown por su trabajo tan comprometido en seguir sumando políticas de contención por una Argentina más justa”, remarcó Tolosa Paz. Cascallares, en tanto, destacó la “presencia de Vicky (Tolosa Paz), Gabriel (Lerner) y Mariano (Luongo) y también el gran trabajo articulado, ya que frente a las dificultades siempre hace falta tener un Estado presente”. En esa línea, enfatizó que “es importante seguir avanzando con herramientas en un tema tan importante como la niñez y la adolescencia y trabajar por un Almirante Brown más justo e igualitario”. Fabiani, por su parte, resaltó la firma de estos convenios que “apuntan a digitalizar el procedimiento administrativo de oficios judiciales y también promover la estimulación y el desarrollo de las habilidades motoras, cognitivas y socioafectivas de niñas y niños”. Cabe destacar que la capacitación vinculada a los “buenos tratos” realizada estuvo vinculada a desarrollar actividades de sensibilización, difusión y capacitación en el ámbito comunitario destinadas a familias, organizaciones sociales y comunitarias, agentes territoriales de instituciones gubernamentales, facilitadoras y facilitadores; desde el enfoque de derechos y la perspectiva de género e interculturalidad. Esto es importante porque las facilitadoras y los facilitadores son agentes territoriales que acompañan a las familias en la crianza y promueven los derechos de las niñas y los niños. Durante la jornada dijeron presente también la directora Nacional de Promoción y Protección Integral, Alejandra Shanahan; la directora de Promoción de la Crianza Familiar en Ámbitos Comunitarios, Diana Olguín; la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Mujeres, Diversidad y Niñeces, Leda Quintana, y la directora de Seguridad Social, Sonia Aguilar, entre otras autoridades.

