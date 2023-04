Cascallares y Sabbatella recorrieron las obras de urbanización en el camino de sirga en el Arroyo del Rey

El presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, y Mariano Cascallares realizaron una recorrida para relevar los avances de las tareas de recuperación y puesta en valor de 1.200 metros del camino de sirga, en la ribera del arroyo del Rey, las cuales incluyen la pavimentación de 18 cuadras, nuevas veredas, luminarias LED y la construcción de dos puentes vehiculares Actualmente los trabajos se concentran en las calles Juan XXIII y Pino, en la localidad de Malvinas Argentinas, y se materializan en el marco de un acuerdo entre la Autoridad de Cuenca y el Municipio de Almirante Brown. Las obras, que ya cuentan con un avance del 80 por ciento, constan de 18 cuadras de pavimentación, la construcción de veredas, plantación de especies nativas e iluminación, además de mejoras en equipamiento. También se realizan dos puentes de hormigón de dos carriles para el tránsito vehicular en las calles Derqui y Pino en la intersección con el Arroyo del Rey, para facilitar la circulación e integración de la zona y permitir el acceso de la población a todos los servicios. “Estamos recorriendo junto a Martín (Sabbatella) estas obras que son muy importantes para mejorar por completo la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas que viven en la zona del Arroyo del Rey”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó que las mejoras incluyen “nuevos pavimentos, veredas, luces LED y dos puentes carreteros mejoraremos por completo la transitabilidad y circulación”. Cabe destacar en ese marco que la Comuna recientemente finalizó también la obra de pavimentación y colocación de luminarias en 950 metros de la calle Manuela Pedraza, entre Gálvez y Fleming, recuperando de esa forma un lugar que anteriormente había sido un basural. Estuvieron presentes en la recorrida el director del Consejo Municipal de ACUMAR, Santiago Pirolo; el jefe de Gabinete de Almirante Brown, Leandro Battafarano; el secretario de Política ambiental y Hábitat de Almirante Brown, Ignacio Villaronga, y el subsecretario de la Agencia Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese, entre otras autoridades.

