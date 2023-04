Bianco aseguró que es “legítimo” presentarse en una PASO contra Kicillof

La campaña para las Elecciones 2023 está en marcha pese a que aún no están definidos los candidatos. En medio de la decisión anunciada por el presidente Alberto Fernández, el Partido Justicialista (PJ) se reunió este viernes y fijó para el próximo 16 de mayo la fecha para el congreso partidario que, en el microestadio de Ferro, definirá las alianzas con las que el Frente de Todos irá a las elecciones. El jefe de Asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, señaló como “genuino y legítimo” la realización de una elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) en territorio bonaerense, en un escenario donde otro dirigente posea “un proyecto superador” al de la gestión actual encabezada por Axel Kicillof. El funcionario se expresó este mañana en Radio Provincia: “Si hay algún compañero o compañera que tiene un proyecto alternativo o superador, es genuino y legítimo que se presente en una PASO”.

