El municipio de Brown y Trenes Argentinos suman herramientas para prevenir el delito

El Municipio de Almirante Brown y la empresa estatal Trenes Argentinos firmaron un convenio para utilizar de manera conjunta las cámaras de monitoreo urbanas del distrito y de las estaciones ferroviarias con el objetivo de prevenir el delito y seguir cuidando a los vecinos y vecinas. Esta importante medida fue posible luego de un convenio de reciprocidad firmado por el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, con Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. De esta manera, la entidad ferroviaria y la Comuna comenzarán a utilizar de manera conjunta las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en las estaciones y en las zonas urbanas aledañas a las paradas y los cruces a nivel, con el fin de optimizar el trabajo de prevención del delito. De esta manera, la interconexión, en tiempo real, facilitará la integración de los sistemas de prevención y seguridad para optimizar el uso de los recursos tecnológicos, logísticos y humanos, ayudando además en la confección de mapas de calor que reflejen las zonas y los horarios donde se producen la mayor cantidad de incidentes. Esto permitirá que si algún delito es cometido en las inmediaciones de la parada ferroviaria y escapan hacia territorio ferroviario, se pueda hacer el seguimiento y brindar la información a las autoridades policiales de la estación para que se los detenga, y viceversa. Marinucci destacó que “el trabajo mancomunado entre el ferrocarril y los municipios permitirá reducir los actos delictivos y que viajen mejor los pasajeros y pasajeras y que transiten más seguros, en las zonas aledañas, los vecinos y las vecinas”. Por su parte, Mariano Cascallares subrayó que “este nuevo avance en materia de seguridad nos permite potenciar las herramientas preventivas en Almirante Brown, junto con las Alarmas Comunitarias, los Totems y Paradas Seguras, las cámaras en la vía pública y en colectivos y la incorporación de patrulleros 0km, entre muchas otras”. Finalmente, Fabiani, remarcó la “importancia de responder de manera rápida ante cualquier emergencia, por tal motivo seguir potenciando las herramientas y el trabajo mancomunado entre los actores que nos cuidan es algo fundamental”.

