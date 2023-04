Con el apoyo de Massa, buscan cambiar el nombre de la estación La Paternal por Diego Maradona

Avanza un proyecto en la Cámara de Diputados para cambiar la estación “La Paternal” del Ferrocarril San Martín por el nombre de Diego Armando Maradona. La presentación cuenta con el apoyo de Sergio Massa, uno de los impulsores. El proyecto fue presentado en junio de 2022, por la diputada Paula Andrea Penacca de La Cámpora, quien se desarrolló como legisladora porteña hasta 2019 y por Massa, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados y actualmente es ministro de Economía de la Nacion. Esta iniciativa debe ser tratada en el Congreso Nacional y no en la Legislatura, debido a que los ferrocarriles son de gestión nacional. Este miércoles se trató en la Comisión de Transporte y consiguió dictamen con apoyo de todos los bloques. De esta manera, con la aprobación conseguida hoy, el proyecto quedó listo para ser llevado al recinto y sea aprobado. Lo último que quedará es el tratamiento y aprobación por parte del Senado. “Con este proyecto pretendemos poner en letra de ley un vínculo que no necesita ser explicado porque es parte de la conciencia viva de nuestro pueblo: el de Diego Armando Maradona con el barrio de La Paternal”, indican Penacca y Massa entre los fundamentos del proyecto. “La Paternal fue el segundo barrio de Diego, después de Fiorito. En el 76, Maradona empezó a alquilar con su familia sobre la calle Argerich y en 1978 entrarían a su mística casa en Lascano 2257, entre Bernardo de León y Gavilán, hoy apodada ‘La Casa de D10s'”, agregan.

