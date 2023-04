Cynthia Hotton visita Brown para dialogar con los vecinos

La presidente de Más Valores y ex diputada nacional, Cynthia Hotton, visitará este jueves diferentes puntos del partido bonaerense de Almirante Brown para escuchar a vecinos y comerciantes, conocer sus inquietudes y necesidades, y acercar sus propuestas. “En cada recorrida las preocupaciones se repiten: inseguridad, inflación y el crecimiento de los consumos problemáticos”, explicó Hotton, quien aseguró estar “comprometida para trabajar en políticas que generen soluciones reales y transformen la vida de la gente”. Hotton estará por la mañana en el centro de retiro de La Casa de la Bendición en Claypole, una institución que lucha contra las adicciones, donde compartirá una mateada en la que escuchará las historias de primera mano de personas que se han recuperado del consumo de drogas, y sobre la actualidad de esta problemática. Además, la presidente del Consejo Social de la Ciudad, realizará una caminata por el centro comercial de Rafael Calzada en la que escuchará la situación de diferentes comerciantes de la zona en el actual contexto económico que vive el país. Luego se reunirá con vecinos del partido con quienes compartirá sus proyectos para la provincia y encabezará un almuerzo con dirigentes locales de su espacio Más Valores, donde participarán Hernán Puentes, Miguel Portillo y Marcelo Cuevas, y referentes de Juntos por el cambio, como Agustina Serrano. Por la tarde, visitará un hogar de niños en torno al eje de gestión que lleva adelante desde el Consejo Social, para mejorar el sistema de adopción a nivel nacional. Participa de la recorrida Pedro Sepulveda, referente de la tercera sección de Más Valores. Asimismo, por la tarde mantendrá una reunión de trabajo en San Vicente junto a referentes del PRO, como el Pola Tomasini, y de Más Valores Sergio Correa.

Both comments and pings are currently closed.