Paro de colectivos: empresa Metropol interrumpe cinco líneas y reduce el servicio en otras nueve

Este martes presenta serias complicaciones para quienes deban utilizar los servicios del transporte público de pasajeros de colectivos de la empresa Metropol, desde done se informó que desde las 0 se interrumpió el servicio de las líneas 65, 90, 151, 194, 195. Además, el servicio también se reducirá de manera progresiva durante el día en otras nueve. La medida de fuerza se ha adoptado por falta de recursos, debido a que continúa el incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a una medida judicial favorable a la firma. “Lamentamos informar que, debido al reiterado incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación a la medida judicial dictada en favor de Metropol, ratificada hoy por el Juez de la Causa, a lo que se agrega el atraso en el pago de las compensaciones, es que a partir las 00:00 hs. del martes 11 de abril las Líneas 65, 90, 151, 194 y 195 deberán interrumpir sus servicios, mientras que las Líneas 176, 237, 276, 310, 326 448, 507, 510B y 670 lo reducirán progresivamente, por falta de recursos para operar”, indicó la empresa en un comunicado emitido hace unos momentos. La decisión de la compañía se da, luego de haber pagado el 100% de los sueldos de marzo de los más de 4000 trabajadores y haber llegado al límite crítico de los recursos. La empresa explica que el origen del conflicto radica en la “quita injustificada” desde hace 16 meses del 15% de los ingresos. Dicha situación, profundiza en la explicación la empresa, “fue llevada a la Justicia mediante una medida cautelar y cuenta con un fallo favorable ratificado en varias instancias, el cual viene siendo desobedecido por parte del Ministerio de Transporte de la Nación, privando a la empresa de recursos que son indispensables para cubrir la totalidad de su demanda, tal como expresamente se reconoce en los fallos judiciales”. “Esta quita ilegitima de recursos, sumada a la problemática que sufren todos los operadores del AMBA (deuda impaga de subsidios por más de $24.000 millones a la fecha; junto al atraso por el impacto de la inflación 2023 – no incluida en los subsidios), fue soportada hasta ahora con el gran esfuerzo empresarial, y el mayor endeudamiento para cumplir con el servicio”, comunica Metropol detallando que se endeudaron “hasta el maximo de sus posibilidades”. “Pedimos disculpas por las molestias que esto ocasiona a nuestros usuarios, pero es una consecuencia inevitable producto de los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación a sus obligaciones y a los fallos judiciales”, cierra el comunicado. Habrá que ver en las próximas horas la respuesta del ministerio de Transporte y como avanza la situacion para que impacte lo menos posible en el publico usuario.

